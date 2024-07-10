Nazilli'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Kavşağı'nda E.Y. idaresindeki 35 HD 9344 plakalı otomobil, A.A'nın kullandığı 09 ANE 118 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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