Aydın'da trenin hemzemin geçitte çarptığı amca öldü, yeğeni yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Ovaköy Mahallesi'nde bariyer kapalıyken hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Nuri Çınar (54) ve yanındaki yeğeni Cengiz Çınar'a (42) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Nuri Çınar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı Cengiz Çınar ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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