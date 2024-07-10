Aydın'da sağanak ve dolu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

İlçede zaman zaman dolu da etkili oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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