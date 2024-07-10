Aydın'da iş yerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü

O esnada iş yerinde olan Serdar Tokat, kurşunların isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Y, daha önce tartıştığı arkadaşı H.K'nin Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine tabancayla ateş etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.