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        Aydın'da iş yerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü

        Aydın'ın Didim ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 22:33 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:33
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        Aydın'da iş yerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Didim ilçesinde iş yerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, M.Y, daha önce tartıştığı arkadaşı H.K'nin Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine tabancayla ateş etti.

        Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        O esnada iş yerinde olan Serdar Tokat, kurşunların isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

        Polis M.Y'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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