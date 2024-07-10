GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dağyeni Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Arazinin sarp olmasından dolayı güçlükle kontrol altına alınan yangında 70 dönümlük alan zarar gördü.
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