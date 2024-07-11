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        Aydın'da 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

        Aydın'da otoyol yapımında çalışan 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:06
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        Aydın'da 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
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        Aydın'da otoyol yapımında çalışan 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

        Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolunun Kuyucak-Aydın hattında çalışan işçilerden bazıları gece mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

        Sabaha karşı başka işçilerde de benzer şikayetler görüldü. Kendi araçlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere başvuran 100 işçi tedaviye alındı.

        İşçilerin çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, işçilerin şantiyede yedikleri yemekten numune aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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