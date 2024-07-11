Aydın'da 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Sabaha karşı başka işçilerde de benzer şikayetler görüldü. Kendi araçlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere başvuran 100 işçi tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolunun Kuyucak-Aydın hattında çalışan işçilerden bazıları gece mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

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