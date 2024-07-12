İngiliz ve Almanların yoğun talebi Didim'de sezonu hareketlendirdi

FERDİ UZUN - Aydın'ın turistik ilçelerinden Didim, İngiliz ve Alman turistlerin yoğun talebiyle hareketli bir sezon geçiriyor.

Turkuaz rengi koyları ve dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nın da bulunduğu 13 mavi bayraklı plajıyla "deniz, kum, güneş" isteyen tatilcilerin gözde rotalarından olan Didim, Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti'yle de kültür turizminde öne çıkıyor.

Geleneksel olarak İngiltere pazarından yoğun ziyaretçi çeken kent, aynı zamanda yaşamlarını burada sürdürmek isteyen çok sayıda İngilize de ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl yabancı turist sayısının arttığı ilçedeki otellerde, İngilizlerin yanı sıra Alman turistlerin de yoğun talebiyle doluluk önemli ölçüde arttı. İlçedeki 5 yıldızlı bir otelin işletmecisi Burak Karakaya, AA muhabirine, temmuz ayında otelin tamamen dolu olduğunu, ağustos ayı için de yüzde 90 seviyesinde olduklarını ancak son dakika rezervasyonlarıyla bunun da dolacağını tahmin ettiklerini söyledi. Oteldeki misafirlerin yüzde 40'ının İngiliz, yüzde 30'unun ise Almanlardan oluştuğunu aktaran Karakaya, "Bu bizim için sevindirici bir durum. Gelen turistlerin hepsi de memnun ayrılıyor. Didim'de böylesi hareketliliğin sebebinin fiyat performansla ilgili olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da ilçenin ağırladığı yabancı turist sayısının geçen yıla göre arttığını, 700-800 bin civarında olan yıllık ortalama turist sayısının yıl sonunda 1,5 milyonun çok üzerine çıkacağına inandığını belirtti. - "Türkiye'nin ne kadar güzel bir yer olduğunu gördüm" Didim'de tatilini geçiren turistler de memnuniyetlerini dile getiriyor. Türkiye'ye ilk defa tatile geldiğini anlatan İngiliz Joanne Gardner, tahminlerinin ötesinde bir tatil geçirdiğini dile getirdi.

Ülkesindeki haberler ve çevresindekilerin söylemlerinden dolayı Türkiye'ye gelmeden önce önyargılarının olduğunu anlatan Gardner, şunları kaydetti: "Farklı bir beklentim vardı. Yani önyargılıydım. Bulunduğum ülkedeki insanlar ve gazetede okuduklarım vardı. Sonra buraya geldiğimde adeta bir şok geçirdim. Havaalanından otele kadar herkes çok samimi ve iletişimi çok iyiydi. Türkiye'nin ne kadar güzel bir yer olduğunu gördüm. Tüm önyargılarım kırıldı. Asla yabancılık çekmedim. Kendimi de asla dışlanmış hissetmedim. Daha sonra yine geleceğim ve birçok yeri gezeceğim. Bu ülkenin kültürünü yakından tanımak istiyorum. Arkadaşlarıma ve aileme tavsiye ediyorum. Eğer bir önyargınız varsa buraya gelip görmeden anlayamazsınız."