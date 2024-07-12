Aydın'da yüksek bir beton bloktan düşen işçi öldü

Yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar bölümünde yüksek bir beton blok üzerinde çalışan Gökhan Önalan (45), dengesini kaybedip düştü.

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