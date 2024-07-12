Sultanhisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
A.Y'nin (54) kullandığı 09 HM 876 plakalı otomobil, Salavatlı Mahallesinde, karşı şeritten gelen B.G (23) yönetimindeki 09 AEB 716 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan B.G, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla önce Köşk Devlet Hastanesine ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan B.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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