Germencik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, belediye başkan vekili Onur Kocabaş, AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk ile CHP İlçe Başkanı Tayfun Bozdoğan'ın da katılımıyla resim sergisinin açılışı yapıldı.

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