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        Germencik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:50 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:50
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        Germencik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim sergisi açıldı.

        Germencik Halk Eğitim Merkezince Sarı Hatun Camisinin önünde düzenlenen organizasyon kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, lokma hayrı yapıldı

        Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, belediye başkan vekili Onur Kocabaş, AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk ile CHP İlçe Başkanı Tayfun Bozdoğan'ın da katılımıyla resim sergisinin açılışı yapıldı.

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