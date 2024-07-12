Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesindeki bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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