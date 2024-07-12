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        Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:24
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        Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesindeki bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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