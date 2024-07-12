Aydın'daki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında dün çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti.

Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşadı.

Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu.