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        Sultanhisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:19
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        Sultanhisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        A.Y'nin (54) kullandığı 09 HM 876 plakalı otomobil, 11 Temmuz Perşembe günü Salavatlı Mahallesinde karşı şeritten gelen Batuhan Günay (23) yönetimindeki 09 AEB 716 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Günay, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla önce Köşk Devlet Hastanesine ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Günay, hastanede vefa etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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