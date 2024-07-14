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        Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı

        Aydın'da hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 09:13 Güncelleme: 14.07.2024 - 09:13
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        Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı
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        Aydın'da hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

        Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve "silahla yaralama", "yol kesme", "konutta ve iş yerinde yağma" suçlarından hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E, Reisköy Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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