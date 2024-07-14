Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve "silahla yaralama", "yol kesme", "konutta ve iş yerinde yağma" suçlarından hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E, Reisköy Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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