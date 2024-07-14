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        Aydın'da içme suyu hattı çalışmalarındaki göçükte 1 kişi öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:54
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        Aydın'da içme suyu hattı çalışmalarındaki göçükte 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Toprak altında kalan 4 işçiden 1'i kurtarıldı, 1'i öldü. Diğer işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. 1 vefat var, 1 kişi kurtarıldı. 2 kişi de göçük altında. Kurtarma çalışması devam ediyor. Sulama kanalındaki boruya denk geliyor. Boru patlayınca göçük oluyor. Bölgeye ekipler sevk edildi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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