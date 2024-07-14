GÜNCELLEME - Aydın'da içme suyu hattı kazı çalışmasındaki göçükte 3 kişi öldü

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.

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