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        GÜNCELLEME - Aydın'da içme suyu hattı kazı çalışmasındaki göçükte 3 kişi öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:54
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        GÜNCELLEME - Aydın'da içme suyu hattı kazı çalışmasındaki göçükte 3 kişi öldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Toprak altında kalan 4 işçiden 1'i kurtarıldı, 3'ü yaşamını yitirdi.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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