Karacasu'da ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çamköy Mahallesi’nde O.G’ye ait evin bahçesindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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