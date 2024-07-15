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        Karacasu'da ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:53
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        Karacasu'da ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Aydın’ın Karacasu ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Çamköy Mahallesi’nde O.G’ye ait evin bahçesindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 30 ton saman balyasının yandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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