Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, tarih boyunca birçok destana tanıklık etmiş bu toprakların 15 Temmuz gecesinde bunun bir yenisini daha yaşadığını söyledi.

Canbolat şöyle devam etti:

"FETÖ darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği direniş, ulusun birlik ve beraberliği uğruna verilen bir bağımsızlık mücadelesi olarak görülmelidir. Hainlerin karşısında kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları, meydanları doldurmuş. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak demokrasiye sahip çıkmıştır."