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        Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 01:25 Güncelleme: 16.07.2024 - 01:25
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        Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkan Vekili Onur Kocabaş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydandan Ali Şanlı Parkı'na kadar yürüdü.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından imamlar ilahiler söyledi.

        Kaymakam Turgay Gülenç burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıkmanın en güzel örneğini sergilediğini vurgulayarak, "Darbeci hainlerin karşısında dik duran halkımız, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek tarihimize yeni bir destan yazmıştır. Milletimizin o gece gösterdiği cesaret ve kararlılık Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir." dedi.

        Sala okunmasının ardından demokrasi nöbetine geçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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