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        Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangına müdahale ediliyor

        Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:13 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:13
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        Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Bölgede 2. Cadde'deki odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

        Yoğun dumanın yükseldiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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