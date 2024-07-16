Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangına müdahale ediliyor
Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Bölgede 2. Cadde'deki odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Yoğun dumanın yükseldiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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