GÜNCELLEME - Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangın söndürüldü
Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Bölgede 2. Cadde'deki odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Yoğun dumanın yükseldiği yangının söndürülmesi çalışmalarına Efeler Belediyesi ekipleri de destek verdi. Müdahalenin kolaylaşması için deponun bir bölümü iş makineleriyle yıkıldı.
Alevlerin söndürüldüğü yangında depoda hasar oluştu.
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