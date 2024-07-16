Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        GÜNCELLEME - Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangın söndürüldü

        Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:13 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Bölgede 2. Cadde'deki odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

        Yoğun dumanın yükseldiği yangının söndürülmesi çalışmalarına Efeler Belediyesi ekipleri de destek verdi. Müdahalenin kolaylaşması için deponun bir bölümü iş makineleriyle yıkıldı.

        Alevlerin söndürüldüğü yangında depoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!

        Benzer Haberler

        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 5'inci gününde
        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 5'inci gününde
        Nazilli Belediyespor Cumhur'la anlaştı
        Nazilli Belediyespor Cumhur'la anlaştı
        Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangına müdahale ediliyor
        Aydın'da geri dönüşüm fabrikası deposundaki yangına müdahale ediliyor
        4 gündür haber alınamayan gazi evinde ölü bulundu
        4 gündür haber alınamayan gazi evinde ölü bulundu
        Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
        Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
        Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi