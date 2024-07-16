Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü

Olayda ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, yaralanan çok sayıda yolcu çevre hastanelere kaldırıldı.

Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.

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