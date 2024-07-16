GÜNCELLEME - Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Olayda muavin Gökhan Cansızkaya (39) hayatını kaybetti, şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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