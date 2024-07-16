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        GÜNCELLEME - Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:53
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        GÜNCELLEME - Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

        İ.Y'nin kullandığı 07 AK 738 plakalı Akdeniz Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.

        Karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru giden otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu.

        Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olayda muavin Gökhan Cansızkaya (39) hayatını kaybetti, şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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