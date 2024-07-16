Aydın'da sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken motosikletle çarpışan bisikletli öldü

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şahin'in bisikletiyle seyir halindeyken kendisine doğru koşan sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken aynı istikametten gelen motosikletle çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazada iki sürücü de yaralandı.

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