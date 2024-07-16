Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte 3 işçinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:49 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte 3 işçinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden şantiye şefi S.T. tutuklandı, diğerleri salıverildi.

        Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında 14 Temmuz'da meydana gelen göçükte toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarılmış, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetmişti.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken motosikletle çarpışan bisi...
        Aydın'da sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken motosikletle çarpışan bisi...
        Yolcu otobüsünün eve çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 15 yaralı
        Yolcu otobüsünün eve çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 15 yaralı
        GÜNCELLEME - Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13...
        GÜNCELLEME - Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13...
        Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü
        Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü
        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 5'inci gününde
        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 5'inci gününde
        Nazilli Belediyespor Cumhur'la anlaştı
        Nazilli Belediyespor Cumhur'la anlaştı