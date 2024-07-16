Aydın'da kazı çalışmasındaki göçükte 3 işçinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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