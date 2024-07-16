Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Aydın'ın Söke ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
H.A'nın kullandığı 64 EE 334 plakalı otomobil, Söke-Didim karayolunda Halil Karadeniz yönetimindeki 78 SU 146 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Halil Karadeniz, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
H.A gözaltına alındı.
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