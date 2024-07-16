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        Aydın'da kaybolan 56 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Aydın'ın Söke ilçesinde 3 gün önce kaybolan 56 yaşındaki Süleyman Aydoğar'ı bulmak için çalışmalara devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 23:18 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:18
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        Aydın'da kaybolan 56 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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        Aydın'ın Söke ilçesinde 3 gün önce kaybolan 56 yaşındaki Süleyman Aydoğar'ı bulmak için çalışmalara devam ediliyor.

        Güzeltepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığı 13 Temmuz tarihinden beri haber alınamayan Aydoğar için çalışmalar çok sayıda ekip ve arama kurtarma köpeği ile sürdürülüyor.

        Aydoğar'ın Güzeltepe'ye 12 kilometre uzaklıktaki Sayrakçı Mahallesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

        Güzeltepe Mahalle Muhtar Musa Ölmez yaptığı paylaşımda, "Süleyman Aydoğar Güzeltepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden haber alınamıyor. Görenlerin insanlık namına arayarak bilgi vermesi önem ve rica olunur. İrtibat No : 0507 480 30 00." ifadelerini kullandı.

        Aydoğar'ın daha önce de kaybolduğu ve İncirliova'da bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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