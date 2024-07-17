Aydın'da televizyon tamircisi 4 kişiyi çekiçle yaraladı

M.G'nin çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı belirtildi.

Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin (46) çekiçle kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, H.D. ile eşi N.D (60), kızı H.G (37) ve torunu B.G'yi (6) vücudunun farklı yerlerinden yaralanmış şekilde gördü.

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