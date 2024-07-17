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        Aydın'da 4 kişiyi çekiçle yaraladığı suçlamasıyla yakalanan televizyon tamircisi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde aynı aileden biri çocuk 4 kişiyi çekiçle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan televizyon tamircisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 00:25 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:25
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        Aydın'da 4 kişiyi çekiçle yaraladığı suçlamasıyla yakalanan televizyon tamircisi tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde aynı aileden biri çocuk 4 kişiyi çekiçle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan televizyon tamircisi tutuklandı.

        Kardeşköy Mahallesi'nde, dün, H.D. (65) ile eşi N.D. (60), kızı H.G. (37) ve torunu B.G'yi (6) çekiçle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.G. (46), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.G'nin, eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

        Ayrıca olayda kullanılan çekiç ile H.D. ve eşi N.D'nin telefonlarının ise evin bitişiğindeki ahırda bulunduğu belirtildi.

        - Olay

        Kardeşköy Mahallesi'nde H.D'nin evinde bağrışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi H.D. ile eşi N.D, kızı H.G. ve torunu B.G'yi vücudunun farklı yerlerinden yaralanmış şekilde bulmuştu.

        Aile, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, durumu ağır olan H.D, buradaki müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin çekiçle kendisine saldırdığını söylemişti.

        Çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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