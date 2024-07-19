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        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:32
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        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Ç.'nin kullandığı 09 ABG 090 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Görgü tanıklarının bir tırın otomobili sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini söylemesi üzerine polis çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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