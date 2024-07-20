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        Aydın'da 99 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli teknedeki 99 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:38
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        Aydın'da 99 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli teknedeki 99 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekiplerce durdurulan teknedeki 34'ü çocuk 99 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Öte yandan olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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