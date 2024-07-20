Söke'de nehirde kaybolduğu değerlendirilen kişi için arama çalışması başlatıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen 62 yaşındaki kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen 62 yaşındaki kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Büyük Menderes Nehri kıyısında katlanarak üst üste bırakılmış sahipsiz kıyafetleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı incelemede kıyafetlerin Burunköy Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Ramazan Yatkın'a (62) ait olduğunu belirledi.
Ramazan Yatkın'ın suda boğulma ihtimali üzerine bölgeye AFAD, olay yeri inceleme, jandarma arama kurtarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yatkın'ı bulmak için suda ve nehir kıyısında arama çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.