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        Aydın'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:59 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:59
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        Aydın'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı.

        N.Y, Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dört Yol Kavşağı'nda yolun karşısına geçeceği sırada ağacın kırılan dalı üzerine düştü.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağaç kaldırıldı.

        Öte yandan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan görüntülerde, kırılan büyük bir dalın N.Y'nin üstüne düştüğü anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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