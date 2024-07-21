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        Aydın'da uyuşturucu operasyonu

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir çift gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:30
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir çift gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesindeki bir adrese baskın gerçekleştirdi.

        Operasyonda bahçeye ekili 2 metre boyunda 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin arama yaptığı esnada ev sahibi S.K, "Bunlar burada ekiliydi, ben de buraya yeni geçtim. Bunlar burada çıktı ben de su verdim büyüttüm başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

        Eşi H.K ile gözaltına alınan kadın İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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