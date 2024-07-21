Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dereağzı Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan da müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında 80 dönümlük alan zarar gördü.
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