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        Aydın'da kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki kişi ölü bulundu

        Aydın'ın Didim ilçesinde 14 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki kişi, ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:14
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        Aydın'da kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki kişi ölü bulundu
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        Aydın'ın Didim ilçesinde 14 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki kişi, ölü olarak bulundu.

        14 Temmuz'da Fevzipaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve demans hastası olduğu belirtilen Fahri Kıroğlu'ndan (78) haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Arama çalışmalarını geniş alana yayan polis ve jandarma, Kıroğlu'nu Bafa Gölü'nün kenarında ölü olarak buldu.

        Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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