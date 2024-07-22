Aydın'da kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki kişi ölü bulundu

Arama çalışmalarını geniş alana yayan polis ve jandarma, Kıroğlu'nu Bafa Gölü'nün kenarında ölü olarak buldu.

14 Temmuz'da Fevzipaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve demans hastası olduğu belirtilen Fahri Kıroğlu'ndan (78) haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde 14 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan 78 yaşındaki kişi, ölü olarak bulundu.

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