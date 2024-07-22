ADÜ Rektörü Prof. Dr. Kent, yangında hasar gören alanda inceleme yaptı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, kampüse yakın zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın bölgesinde inceleme yaptı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, kampüse yakın zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın bölgesinde inceleme yaptı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, dün Aytepe mevkisinde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangın bölgesini gezdi.
Kent, yangının etkilediği Jandarma Sosyal Tesisleri'ndeki durum hakkında Üsteğmen Hakan Yılmaz'dan bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent, can ve mal kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek söndürme çalışmalarında görev alan herkese teşekkür etti.
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