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        Aydın Söke'de nehirde kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen ve 2 gün önce arama çalışması başlatılan 62 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:43 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:43
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        Aydın Söke'de nehirde kaybolan kişinin cesedi bulundu
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        Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen ve 2 gün önce arama çalışması başlatılan 62 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Alınan bilgiye göre, Büyük Menderes Nehri kıyısında, üst üste katlanmış halde sahipsiz kıyafetleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede kıyafetlerin Burunköy Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Ramazan Yatkın'a (62) ait olduğunu belirledi.

        Ramazan Yatkın'ın suda boğulma ihtimali üzerine bölgeye AFAD, olay yeri inceleme, jandarma arama kurtarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        Yatkın'ı bulmak için suda ve nehir kıyısında arama çalışması başlatan ekipler, Yatkın'ın cesedini suya girdiği yerden 15 kilometre uzakta nehir yatağında buldu.

        Nehirden çıkartılan Yatkın'ın cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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