Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile araçlarda yaralanan E.İ, G.İ, S.E, S.K. ve A.N.P. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Söke-Kuşadası kara yolunda seyreden B.G. yönetimindeki 35 AIK 623 plakalı otomobil, Granta mevkisinde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti ve E.E.İ'nin kullandığı 09 JH 969 plakalı otomobille çarpıştı.

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