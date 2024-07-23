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        Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:59
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        Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        A.T'nin kullandığı 39 ACR 700 plakalı otomobil, Ünal Özgödek Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpıp devrildi.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve yanındaki M.T. yaralandı.

        Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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