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        MHP Aydın İl Başkanlığı şehitler için aşure hayrı yaptı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı, şehitler için 5 bin kişilik aşure hayrı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:22 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:22
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        MHP Aydın İl Başkanlığı şehitler için aşure hayrı yaptı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı, şehitler için 5 bin kişilik aşure hayrı yaptı.

        Efeler ilçesi Bey Cami önünde şehitler için gerçekleştirilen aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık vatandaşlara aşure dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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