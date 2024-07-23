MHP Aydın İl Başkanlığı şehitler için aşure hayrı yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı, şehitler için 5 bin kişilik aşure hayrı yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı, şehitler için 5 bin kişilik aşure hayrı yaptı.
Efeler ilçesi Bey Cami önünde şehitler için gerçekleştirilen aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık vatandaşlara aşure dağıttı.
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