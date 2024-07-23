Aydın'da 2 kişi kapalı dükkandan aldıkları bayrakların ücretini bıraktı

Aydın'da iki gencin, kapalı olan iş yerinin önünden Türk bayrağı alıp parasını kapının altından atmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Efeler ilçesinde bayrak satışı yapan Tolga Katılmış, dün kapının önünde 100 lira gördü.

Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Katılmış, 21 Temmuz Pazar günü 2 kişinin dükkanın önündeki bayraklardan iki tane aldıktan sonra 100 lirayı kapının altından içeriye doğru bıraktığını gördü.

Katılmış, yaptığı açıklamada, gençlerin bu davranışının kendisini çok mutlu ettiğini, örnek olması gerektiğini düşündüğü için görüntüleri paylaştığını belirtti.