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        GÜNCELLEME - Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 03:53 Güncelleme: 23.07.2024 - 03:53
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        GÜNCELLEME - Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

        Söke-Kuşadası kara yolunda seyreden B.G. yönetimindeki 35 AIK 623 plakalı otomobil, Granta mevkisinde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti ve Engin Efe İşbilen'in kullandığı 09 JH 969 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücüler ile araçlarda yaralanan E.İ, G.İ, S.E, S.K. ve A.N.P. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahaleye rağmen sürücü İşbilen, hayatını kaybetti.

        Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, çalışmanın ardından tekrar açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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