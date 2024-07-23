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        Aydın'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:07
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        Aydın'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        E.C. idaresindeki 09 AIK 680 plakalı otomobil ile B.A. yönetimindeki 48 K 1000 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda çarpıştı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü B.A, yolcu konumundaki S.Ö. (43), E.K. isimli bebek ve A.Ö. (12) yaralandı.

        Ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan Kent Güvenlik Yönetim Sistemine yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın, kırmızı ışıkta geçtikten sonra otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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