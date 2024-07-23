Yeniden Refah Partisi Karpuzlu İlçe Başkanı MHP'ye katıldı
Aydın'da Yeniden Refah Partisi Karpuzlu İlçe Başkanı Barış Ülkü MHP'ye geçti.
Aydın'da Yeniden Refah Partisi Karpuzlu İlçe Başkanı Barış Ülkü MHP'ye geçti.
MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Ülkü'ye il binasında rozet taktı.
Ülkü'ye teşekkür eden Alıcık, partisine katılımların günden günde arttığını söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.