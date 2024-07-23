Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da tamir için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evin çatısını tamir ettiği sırada zemine düşen kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 22:02 Güncelleme: 23.07.2024 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da tamir için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evin çatısını tamir ettiği sırada zemine düşen kişi, hayatını kaybetti.

        Soğukkuyu Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatısında tamir işi yapan Erdoğan Kara (59), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan Kara kurtarılamadı.

        Olayla ilgili ev sahibi H.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Vicdan yoksunu konuştu
        Vicdan yoksunu konuştu
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Sağ bekte iki aday
        Sağ bekte iki aday
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Karpuzlu İlçe Başkanı MHP'ye katıldı
        Yeniden Refah Partisi Karpuzlu İlçe Başkanı MHP'ye katıldı
        Aydın'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Aydın'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Aydın'da 2 kişi kapalı dükkandan aldıkları bayrakların ücretini bıraktı
        Aydın'da 2 kişi kapalı dükkandan aldıkları bayrakların ücretini bıraktı
        MHP Aydın İl Başkanlığı şehitler için aşure hayrı yaptı
        MHP Aydın İl Başkanlığı şehitler için aşure hayrı yaptı
        Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Aydın'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi...
        GÜNCELLEME - Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi...