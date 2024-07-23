Aydın'da tamir için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evin çatısını tamir ettiği sırada zemine düşen kişi, hayatını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evin çatısını tamir ettiği sırada zemine düşen kişi, hayatını kaybetti.
Soğukkuyu Mahallesi'nde tek katlı bir evin çatısında tamir işi yapan Erdoğan Kara (59), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Kara kurtarılamadı.
Olayla ilgili ev sahibi H.S. gözaltına alındı.
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