Aydın'da 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 13 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.E'nin (52) yakalanması için çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki bir evde saklandığı belirlenen hükümlü, operasyonla yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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