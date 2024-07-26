Aydın'da 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 13 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.E'nin (52) yakalanması için çalışma başlattı.

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