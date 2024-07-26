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        Aydın'da 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:14 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:14
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        Aydın'da 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" suçundan 13 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.E'nin (52) yakalanması için çalışma başlattı.

        İlçeye bağlı Yeni Mahalle'deki bir evde saklandığı belirlenen hükümlü, operasyonla yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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