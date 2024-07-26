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        Aydın'da bir arazide erkek cesedi bulundu

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir arazide erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:04
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        Aydın'da bir arazide erkek cesedi bulundu
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        Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir arazide erkek cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı Başaran Mahallesi'nde tarım arazisinde erkek cesedi ve kaza yapan bir motosiklet olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede cesedin 5 gündür haber alınamayan Muhammet Çıralı'ya (25) ait olduğu belirlendi.

        Ceset otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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