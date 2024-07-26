Aydın'da bir arazide erkek cesedi bulundu

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede cesedin 5 gündür haber alınamayan Muhammet Çıralı'ya (25) ait olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Başaran Mahallesi'nde tarım arazisinde erkek cesedi ve kaza yapan bir motosiklet olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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