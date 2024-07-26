Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına 2 helikopter de müdahale etti.

Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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