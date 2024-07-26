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        Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 19:05 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:05
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        Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplere, İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi.

        Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına 2 helikopter de müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 30 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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