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        Aydın'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:55 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:55
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        Aydın'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmada, E.Ş'nin ikametgahına operasyon düzenlendi.

        Evin balkonundan kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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